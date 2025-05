Norge bygger verdens lengste undersjøiske tunnel

Norge er i ferd med å sette en imponerende verdensrekord som vekker oppsikt langt utenfor egne grenser – til og med i Dubai, som ellers er kjent for sine skyhøye skyskrapere, enorme kjøpesentre og spektakulære ingeniørprosjekter.

Den nye undersjøiske tunnelen, Rogfast, vil bli 26,7 kilometer lang og nå et dyp på 390 meter under havoverflaten når den etter planen står ferdig i 2033. Med det blir den både verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal kutte reisetiden med 40 minutter mellom to av Norges største byer: Stavanger og Bergen.

– Stavanger er den fjerde største byen i Norge, og Bergen er den nest største, så vi håper dette prosjektet også vil gjøre pendlingen lettere for arbeidere som reiser daglig mellom disse byene, sier Oddvar Kaarmo, prosjektleder for Rogfast-prosjektet i Statens vegvesen, til Euronews Next.

Prosjektet, som omtales som et av Europas mest ambisiøse ingeniørarbeider, nærmer seg nå halvveis og skal styrke Norges infrastruktur og forbindelser langs kysten.

Verdens første rundkjøring i et tunnelkryss

Rogfast-tunnelen bygges med to kjørefelt i hver retning. Under øya Kvitsøy skal kjørefeltene kobles sammen via to rundkjøringer, som bygges hele 260 meter under havets overflate.

Et spektakulært element i dette unike prosjektet er koblingen til Kvitsøy, Norges minste kommune. Rundt midtveis i tunnelen bygges det en avstikker som kobler øya til hovedtunnelen gjennom fjellet.

– Vi har tidligere bygget rundkjøringer inne i tunneler, sier Kaarmo. – Men dette er trolig første gang vi konstruerer et tunnelkryss med to rundkjøringer i samme snitt, legger han til.

– Så vidt jeg vet, har jeg ikke sett et tunnelkryss med to rundkjøringer i ett og samme tverrsnitt før. Men det gir stor fleksibilitet – dersom vi må stenge deler av tunnelen, kan vi fortsatt holde trafikken i gang ved å bruke ett løp med toveis trafikk, forklarer han.

Byggingen av det 25 milliarder kroner dyre prosjektet startet i 2018. Ifølge beregninger fra Statens vegvesen vil tunnelen bli benyttet av rundt 13 000 kjøretøy daglig innen 2053.

Med Rogfast legger Norge lista høyt innen moderne tunnelteknologi – og skriver samtidig et nytt kapittel i historien om storstilte samferdselsprosjekter i Europa.