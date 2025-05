Cyient inngår strategisk ingeniørkontrakt for Norges grønne hydrogenprosjekt i Bodø

Det globale ingeniørselskapet Cyient har sikret seg en strategisk kontrakt for å støtte GreenH Bodø i utviklingen og gjennomføringen av et nytt anlegg for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen ved Langstranda i Bodø. Prosjektet er en del av et felles foretak mellom det norske selskapet GreenH og den tyske kapitalforvalteren Luxcara.

GreenH spesialiserer seg på å bygge infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen, basert på fornybare energikilder. Luxcara, med base i Hamburg, investerer i bærekraftige energiprosjekter over hele Europa, og fokuserer på utviklingen av fornybar energi.

Hydrogenanlegget i Bodø markerer et viktig skritt i Norges satsing på grønn energi, med særlig vekt på leveranser til den maritime sektoren og tungtransport. Anlegget skal levere grønt hydrogen til fergeselskapet Torghatten Nord AS, som vil bruke det til å drifte fergene på Vestfjorden. Dette gjør prosjektet til et nøkkelinitiativ i omstillingen mot et mer bærekraftig maritimt transportsystem i Norge. Byggingen av anlegget startet høsten 2024 og markerer en viktig milepæl for realiseringen av fremtidens energiløsninger.

Cyient skal levere både eierens ingeniørtjenester og detaljert prosjektering av anlegget. Med sin brede erfaring innen grønn og fornybar energi, inkludert prosjekter innen grønt hydrogen, skal selskapet bidra til effektiv gjennomføring og optimalisering av prosjektet gjennom hele dets levetid.

– Vi er glade for å samarbeide med Cyient for å realisere vårt hydrogensatsing i Bodø. Deres ekspertise vil hjelpe oss med den detaljerte prosjekteringen, og danne grunnlaget for innkjøp, bygging og installasjon av vårt første produksjonsanlegg for grønt hydrogen og direkte bunkring, uttalte Espen Lied, operasjonsdirektør i GreenH.

Espen Berg, administrerende direktør i Cyient Norge, uttalte:

– Grønt eller rent hydrogen er en sentral brikke i verdens overgang til bærekraftige drivstoff og regnes som en effektiv energibærer. Vi er svært stolte over å ha blitt valgt til å levere ingeniørtjenestene til verdens første anlegg av sitt slag for maritim transport. Med vår solide erfaring med kostnadseffektiv og optimal anleggsdesign er vi trygge på at vi kan bidra til å gjøre dette prestisjefylte hydrogenprosjektet til en suksess for GreenH og Luxcara.

Om Cyient

Cyient (grunnlagt i 1991, NSE: CYIENT) tilbyr intelligente ingeniørløsninger for produkter, anlegg og nettverk, og betjener over 300 kunder globalt – inkludert 30 % av verdens 100 mest innovative selskaper. Selskapet er forpliktet til å forme en inkluderende, sosialt ansvarlig og miljømessig bærekraftig fremtid sammen med sine interessenter.