Nye rekorder i Norge: Elbiler tar 97,4 % markedsandel – Tesla Model Y på topp

I april tok elbiler hele 97,4 % av det norske bilmarkedet, en betydelig økning fra 91,0 % i samme måned i fjor. Batterielektriske kjøretøy (BEV) alene stod for imponerende 97,0 % av alle nyregistrerte personbiler. Til sammenligning utgjorde ladbare hybrider (PHEV) bare 0,5 %, mens resten fordelte seg på hybrider uten lademulighet og fossilbiler. Tesla Model Y var den mest solgte bilen i landet.

Totalt ble det registrert 11 286 nye personbiler i Norge i april, en liten økning på 0,4 % sammenlignet med april 2024. Selv om dette ikke er ny rekord for samlet andel ladbare biler – som fortsatt tilhører september 2024 med 97,5 % – markerer april ny toppnotering for rene elbiler (BEV).

Bakgrunnen for den høye andelen elbiler er i stor grad endringer i avgiftssystemet, hvor norske myndigheter har strammet inn på støtten til biler med andre drivlinjer. Spesielt PHEV-er har blitt møtt med høyere avgifter, noe som ser ut til å ha hatt utilsiktede konsekvenser.

Mens PHEV-andelen er nede i 0,5 %, har hybrider uten ladekapasitet (HEV) og biler med forbrenningsmotor (både diesel og bensin) til sammen fem ganger høyere markedsandel. Dieselbiler alene utgjorde 1,5 % av nyregistreringene – tre ganger så mye som PHEV-er. Denne utviklingen har fått flere til å stille spørsmål ved logikken i dagens avgiftspolitikk, og det blir spennende å se om diesel og HEV-biler får tilsvarende regulering fremover.

Volkswagen-konsernet gjorde det sterkt i april og kapret fem plasser på topp 10-listen og ytterligere tre blant de 20 mest solgte modellene. Blant høydepunktene var rekordmåneder for både Volkswagen ID. Buzz og ID.7, mens ID.3 og ID.4 hadde sitt beste salgsresultat på omtrent ett år. Like utenfor topp 20, på en 22. plass, gjorde nye Audi A6 e-tron sitt beste resultat så langt med 155 registrerte enheter.

Norges overgang til elbiler viser ingen tegn til å bremse opp – men utfordringene knyttet til politikk og drivlinjeprioriteringer viser at det fortsatt er behov for justeringer for å sikre et balansert og bærekraftig bilmarked.