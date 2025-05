Hva er ditt kinesiske dyretegn? Finn ut hvilket dyr som representerer ditt fødselsår

I kinesisk astrologi spiller dyretegn en viktig rolle i å beskrive personligheten og skjebnen til mennesker, basert på hvilket år de er født. Dette tradisjonelle systemet bruker en 12-årig syklus, der hvert år er knyttet til et bestemt dyr.

Dyrene som inngår i denne syklusen er: rotte, okse, tiger, hare, drage, slange, hest, geit, ape, hane, hund og gris. Hvert dyr sies å gi spesielle egenskaper til dem som er født i det aktuelle året.

I motsetning til den vestlige kalenderen, starter det kinesiske året ikke den 1. januar. I stedet følger det månekalenderen, noe som betyr at nyttårsdatoen varierer fra år til år. Derfor må man vite den nøyaktige fødselsdatoen for å finne riktig dyretegn – særlig dersom man er født i januar eller februar.

Her er en oversikt over hvilke dyretegn som gjelder for fødselsår fra 1924 og framover. Listen viser datoene for når det kinesiske nyttåret startet og hvilket dyr som ble tilknyttet det året:

Eksempler fra utvalgte år:

Rotte: 5. februar 1924 – 23. januar 1925

Okse: 24. januar 1925 – 11. februar 1926

Tiger: 12. februar 1926 – 1. februar 1927

Hare: 2. februar 1927 – 21. januar 1928

Drage: 22. januar 1928 – 8. februar 1929

Slange: 9. februar 1929 – 28. januar 1930

Hest: 29. januar 1930 – 16. februar 1931

Geit: 17. februar 1931 – 5. februar 1932

Ape: 6. februar 1932 – 24. januar 1933

Hane: 25. januar 1933 – 13. februar 1934

Hund: 14. februar 1934 – 2. februar 1935

Gris: 3. februar 1935 – 23. januar 1936

Denne syklusen gjentas hvert 12. år. Derfor vil for eksempel 1984 også være rottens år, akkurat som 1924 og 1996. Men vær oppmerksom på: Hvis du er født tidlig på året, må du sjekke datoen for kinesisk nyttår, da du kan tilhøre dyret fra året før.

Et interessant særtrekk er at i vietnamesisk tradisjon er haren erstattet av katten i denne syklusen. Dette betyr at noen som i Kina regnes som født i harens år, vil ha kattens trekk i vietnamesisk astrologi.

Å vite hvilket dyr du er knyttet til kan gi innsikt i både dine styrker, svakheter og hvordan du passer sammen med andre tegn. I kinesisk kultur brukes disse tegnene blant annet til å forutsi kjærlighetsforhold, karriere og helse.

Dersom du er nysgjerrig på hvilket dyretegn du har, er det bare å finne fødselsdatoen din i oversikten og se hvilket dyr som regjerte det året. Kanskje du er en modig tiger, en klok slange eller en energisk ape?