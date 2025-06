Equinor satser på klyngeutbygging med ny leteoffensiv i Nordsjøen

Ny letekampanje offshore Norge

Equinor har startet en omfattende letekampanje til havs som ledes av et industrikonsortium, med mål om å avdekke ytterligere oljevolumer som kan danne grunnlaget for en ny klyngeutbygging. Strategien om å samle flere små og mellomstore funn i nærheten i én samlet utbygging har blitt et sentralt fokus ikke bare for Equinor, men også for andre store aktører som Aker BP og Vår Energi.

Milliardinvestering i Fram Sør-prosjektet

Sammen med sine partnere i Fram-lisensen har Equinor besluttet å investere over 21 milliarder kroner (omtrent 2 milliarder dollar) i den nye undervannsutbyggingen Fram Sør. Prosjektet har som mål å styrke energiforsyningen fra norsk sokkel til Europa. Partnerne i Fram Sør består av Equinor Energy (45 %), Vår Energi (40 %) og INPEX Idemitsu Norge (15 %).

Funnene knyttes til Troll C-plattformen

Fram Sør skal koble sammen flere funn, blant annet Echino South og Blasto, og transportere olje og gass videre via Troll C-plattformen i Nordsjøen. De utvinnbare volumene er anslått til 116 millioner fat oljeekvivalenter. Planen for utbygging og drift er nå offisielt levert til olje- og energiminister Terje Aasland.

Produksjonsstart i 2029

Produksjonen er planlagt å starte ved utgangen av 2029. Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, Boring og Anskaffelser i Equinor, uttaler at prosjektet vil bidra med nye ressurser ved å knytte ny infrastruktur til eksisterende anlegg, noe som gir god og robust lønnsomhet. Han legger til at prosjektet forventes å gi rundt 4 500 årsverk i den norske leverandørindustrien i utbyggingsperioden.

Teknologisk gjennombrudd med helelektriske løsninger

Et av høydepunktene i Fram Sør-utbyggingen er innføringen av helelektriske undervannsventiler, såkalte “Christmas trees”, noe som innebærer at behovet for hydraulikkvæske fra plattformen bortfaller. Dette gir bedre overvåkning og driftssikkerhet for undervannsutstyr, ifølge Equinor.

Ekstremt lave CO₂-utslipp

CO₂-intensiteten for Fram Sør er beregnet til kun 0,5 kilo per fat oljeekvivalent – langt under gjennomsnittet for norsk sokkel (8 kg) og den globale olje- og gassindustrien (ca. 16 kg).

Flere prosjekter i horisonten

Kjetil Hove, konserndirektør for Letekspansjon og Produksjon i Norge, sier at Equinor har en omfattende portefølje av prosjekter som skal fase inn funn til eksisterende felt. Selskapet forventer å sette i drift over 50 slike prosjekter innen 2035.

Langsiktig verdiskaping for leverandørindustrien

I tillegg til de betydelige investeringene i utbyggingsfasen, vil Fram Sør også skape langsiktig aktivitet for industrien gjennom hele feltets levetid. Det er planlagt å tildele kontrakter verdt cirka 18 milliarder kroner, forutsatt myndighetsgodkjenning.

Ny aktør i britisk sektor

Parallelt med aktivitetene på norsk sokkel har Equinor og Shell etablert et nytt felles selskap kalt Adura. Selskapet blir omtalt som den største uavhengige produsenten av olje og gass i britisk del av Nordsjøen.