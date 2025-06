Langtidsstekt ribbe – slik får du mørt kjøtt og sprø svor

Denne oppskriften gir deg en saftig og smakfull ribbe med perfekt svor. Metoden krever tid og nøyaktighet, men resultatet blir et smakfullt kjøtt med sprø overflate. Dette er en grundig fremgangsmåte basert på profesjonelle teknikker.

Ingredienser

Til forberedelse (1–2 dager før steking):

Ca. 3 kg tynnribbe med bein

3 strøkne ss salt (ca. 30 gram)

1 ss grovknust svart pepper

1 ss fennikelfrø (grovhakket eller støtt, kun på kjøttsiden)

Til stekingen:

1,2 liter vann

1 strøken ss salt (ca. 10 gram)

2 fedd hvitløk

3 kvister rosmarin

Til grønnsakskraft:

1 gulrot

1 persillerot eller 200 g sellerirot

1 løk

Slik gjør du

1. Forbered ribba 24–48 timer før steking:

Skyll ribba godt i kaldt vann for å fjerne eventuelle beinstøv og urenheter. Tørk den, og gni kjøttsiden inn med fennikelfrø. Krydre hele ribba med salt og pepper. Legg den i en ildfast form med svorsiden ned. Dekk til med plastfolie og la stå i kjøleskapet.

2. La ribba temperere før steking:

Ta ribba ut av kjøleskapet cirka én time før den skal i ovnen, slik at den rekker å bli romtemperert.

3. Forvarm og forbered formen (kl. 09:45):

Velg en form som passer ribba, med minst 5 cm klaring på sidene. Unngå en for stor form til liten ribbe, da væsken da fordamper for raskt. Ikke bruk for liten form til stor ribbe – det kan hemme jevn steking.

4. Forbehandling av svoren:

Kok opp 1,2 liter vann med 1 ss salt. Snu ribba med svorsiden opp og øs det kokende vannet over hele svoren. Dette får svoren til å stramme seg og legge grunnlaget for sprøhet. Snu ribba igjen med svoren ned i formen. Pass på at den ikke fester seg i bunnen.

Finhakk hvitløk og rosmarin og gni det godt inn på kjøttsiden.

5. Første steketrinn (kl. 10:00):

Sett formen (uten folie) i ovnen på 170 °C uten varmluft. Sett et steketermometer i den tykkeste delen. Stek i én time. Etter dette skal kjernetemperaturen være rundt 70 °C.

6. Langtidssteking (kl. 11:00):

Skru ned temperaturen til 90 °C og sett på varmluft. Snu ribba slik at svorsiden vender opp. Legg en liten skål eller en sammenkrøllet aluminiumsfolie under midten slik at ribba danner en liten bue. Dette hjelper svoren å puffe jevnt.

Stek videre i cirka fire timer. Temperaturen vil langsomt øke til rundt 85 °C i kjernen.

7. Tilsett grønnsakene (kl. 15:00):

Øk temperaturen til 110 °C. Legg de grovhakkede grønnsakene rundt ribba i formen.

8. Siste opptrapping (kl. 16:00–16:30):

Skru temperaturen til 150 °C, og deretter til 210 °C en halvtime senere. Nå vil kjernetemperaturen nærme seg 96 °C.

9. Sprø svor (kl. 16:45):

Sett på grillelementet i ovnen og hold nøye oppsyn. I løpet av få minutter vil svoren begynne å poppe og bli sprø. Følg nøye med slik at den ikke blir svidd – alle ovner oppfører seg litt forskjellig.

10. Hvile og servering (kl. 16:50–17:00):

Ta ribba ut av ovnen og la den hvile i omtrent ti minutter før du skjærer den opp. Deretter er den klar til servering.