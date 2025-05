Sterk japansk start ødelegger Norges comebacksuksess

Japan fikk en imponerende start på VM i ishockey for kvinner da de torsdag slo nyopprykkede Norge 5–2 i den første kampen i Gruppe B. Det var første gang disse to nasjonene møttes i en offisiell kamp i IIHF-sammenheng, og kampen bød på solid underholdning for de 3.314 entusiastiske tilskuerne i Arena České Budějovice.

For det japanske laget, ledet av trener Yuji Iizuka, ble Mei Miura en nøkkelspiller. Hun scoret det avgjørende målet i midtperioden og noterte seg også for en målgivende pasning. Hun ble fortjent kåret til Japans beste spiller i kampen. Suzuka Maeda leverte tre assist, mens Makoto Ito noterte seg for to.

– Det betyr utrolig mye for oss å starte med en seier, sa visekaptein Akane Hosoyamada. – Dette gir oss god energi videre i turneringen.

Japan viste seg som et disiplinert og strukturert lag og klarte å slå tilbake mot Norges første kamp på toppnivå siden 1997. Til tross for en energisk start fra Norge, ble laget skutt i senk med 57–27 i skuddstatistikken.

– Jeg synes vi åpnet sterkt og kom ut med mye energi i første periode, sa Norges Marthe Brunvold. – Dessverre klarte vi ikke å holde samme nivå i andre og tredje periode.

Resultatet var ikke uventet. Japan kom inn i turneringen rangert som nummer sju på IIHF-rankingen, mens Norge ligger på 14. plass.

Norge fikk likevel en drømmestart. Allerede etter 2:05 minuttet satte Andrea Dalen inn 1–0, etter å ha vunnet en dropp i Japans sone og sendt pucken forbi en dekket japansk keeper, Miyuu Masuhara.

Dalen kommer fra en sterk sesong med Frölunda i SDHL og ble toppscorer i sluttspillet med 13 poeng. Den 32-årige veteranen er en av hele elleve SDHL-spillere på det norske laget. Til sammenligning har Japan to spillere i den svenske toppserien, blant annet Akane Shiga, som også har erfaring fra den nystartede PWHL (Ottawa 2023–24).

Japans svar kom raskt. Etter 4:51 reddet Norges keeper Ena Nystrom det første forsøket fra Miura, men ga en stor retur som Akane Hosoyamada satte i mål med backhand.

Kampen utviklet seg deretter til en fartsfylt duell med mål begge veier. Rui Ukita sendte Japan i føringen 2–1 etter 13:38, da hun fulgte opp sitt eget skudd fra siden og slo inn en løs puck.

Norge svarte nok en gang ved Brunvold etter 15:33. Masuhara reddet først skuddet fra Ida Haave, men Brunvold satte returen sikkert i mål.

– Det er viktig at vi tar vare på sjansene våre, sa en fornøyd Brunvold etter kampen. – Det var utrolig gøy å bidra med scoring. En veldig god følelse!

Men i midtperioden tok Japan igjen kontrollen. Etter 4:40 fikk Mei Miura pucken, dro inn over blålinjen, brukte den norske backen Andrine Furulund som skjerm og satte pucken lavt mellom beina på Nystrom.

Derfra og ut var det Japan som styrte kampen og punkterte Norges håp om poeng i comebacket på verdens største scene.