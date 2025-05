Nordås forklarer uttalelse etter NM og Ingebrigtsen-reaksjon: – Det var ment som en spøk

Narve Gilje Nordås havnet i rampelyset etter en kommentar i en podkast som fikk stor oppmerksomhet under NM i friidrett. Kommentarene hans ble ikke tatt lett på av Jakob Ingebrigtsen, ifølge storebror Henrik, og førte til reaksjoner bak kulissene.

I en episode av dokumentarserien Born to Run blir det avslørt hvordan Jakob reagerte da Nordås valgte å droppe 1500-meteren i NM i Sandnes. Ifølge Henrik Ingebrigtsen var Jakob svært opprørt:

– Jakob ble skikkelig forbanna da Narve trakk seg. Narve hadde jo tidligere sagt i en podkast at han skulle doble i NM og at han ikke trodde Jakob turte å stille mot ham på 1500 meter. Og så ble det motsatt, sier Henrik med et smil i serien.

Denne situasjonen ble omtalt i den femte episoden, som gir seerne et innblikk i hva som foregikk bak kulissene under mesterskapet. Fredag vant Jakob Ingebrigtsen 1500-meteren, mens Nordås ikke stilte. Lørdag, før 5000-meteren, kom Henrik med sin kommentar – samtidig som kameraet fanget Jakob som snudde seg mot broren Filip og sa:

– Han er tøff i trynet, han der.

Kontroversielt podkastutsagn

Bakgrunnen for konflikten er trolig Nordås’ uttalelser i podkasten Lavterskel, publisert i slutten av desember året før NM. Der sa han:

– Jeg håper Jakob stiller på 1500 meter, hvis han tør. Jeg tror ikke han tør, men vi får se. Hvordan skal han egentlig slå meg? Må han løpe i front hele veien?

Han la også til at det hele kunne bli et underholdende lokaloppgjør mellom en løper fra Jæren og en fra Sandnes.

Nordås: – Det var ikke alvorlig ment

Til NRK forklarer Narve Gilje Nordås at kommentarene var ment som humoristiske.

– Jeg er overrasket over at et utsagn som ble fremført som en spøk, med et glimt i øyet, i en podkast rettet mot overivrige mosjonister, har fått så mye oppmerksomhet. Men det får vel ses på som et kompliment til podkasten, sier han.

Han presiserer at tonen ofte er mer avslappet i slike settinger, men legger til at han vil være mer bevisst på hvordan han uttrykker seg i framtiden.

– Jeg får passe på med ironien og være litt mer forsiktig framover.

Bakgrunnen for distansegapet

Nordås forteller at planen egentlig var å løpe både 1500 og 5000 meter, men at mye endret seg etter et skuffende EM.

– Etter en katastrofal EM-opplevelse var jeg på et av mine laveste mentale og fysiske punkter. Jeg måtte avbryte et planlagt høydeopphold. For å være ærlig trodde jeg at både NM og resten av sesongen var tapt.

Han sier en viktig grunn til at han valgte å delta i NM likevel, var å gi treningspartner Per Svela en mulighet til å sanke rankingpoeng før OL.

– Jeg var ikke i form, men kroppen føltes bedre etter hvert. Og i de siste rundene klarte jeg å presse meg og bidra til en god duell, sier han.

Under 5000-meteren tok Nordås tidlig ledelsen, men med noen få runder igjen rykket Jakob Ingebrigtsen og tok kommandoen. Han holdt ledelsen til mål og slo dermed Nordås i det som ble en intens og prestisjefylt duell.