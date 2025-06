Pørni – En hjertevarm og ærlig serie om kaoset i hverdagen

Henriette Steenstrup briljerer både foran og bak kamera i den kritikerroste dramaserien Pørni, som skildrer livet til en alenemor som forsøker å holde familien samlet samtidig som hun strekker seg langt for å hjelpe andre – ofte på bekostning av seg selv. Serien balanserer varme og humor med alvorlige temaer, og gir et nært innblikk i livet slik det faktisk er, med alt det innebærer av sorg, kjærlighet, frustrasjon og små seiere.

Episode 1: Til barnets beste

Serien åpner med en tragedie som setter dype spor i Pørni og familien hennes. I etterdønningene av tapet, avslører faren hennes en hemmelighet han har båret på hele livet. Samtidig forsøker Pørni å opprettholde en slags normalitet, og Sigrids lærer inviterer henne med på en konsert – en invitasjon som bringer blandede følelser i en vanskelig tid.

Episode 2: Kan vi la være å snakke om barn?

Gamle kjente dukker plutselig opp i Pørnis liv, og det skaper uro. Hun bestemmer seg likevel for å møte Bjørnar, som hun har utviklet følelser for. Samtidig tror datteren Sigrid at Pørni er gravid, mens Leo er bestemt på at han ikke vil ha Charlie til stede under konfirmasjonen sin.

Episode 3: Plis, ikke få kjæreste

Joakim, en gutt Pørni har hatt et nært forhold til gjennom jobben, skal flytte til nye fosterforeldre. Hanna føler seg syk og frykter at hun har ME, mens Pørni tror forholdet med Bjørnar er over og begynner å date en lege i stedet.

Episode 4: Skammens kanossagang

Pørni møter ekskjæresten til Bjørnar, noe som setter henne i ubalanse. Koret hun er med i forbereder seg til en viktig konsert. Samtidig må Astrid ta konsekvensene av sine valg, og Pørni uttrykker sin ærlige mening om en nordisk filmsuksess – med uventede reaksjoner.

Episode 5: Årets mor

Midt i en allerede krevende hverdag mottar Pørni en anonym bekymringsmelding mot seg som mor. Sigrid krever ny telefon, og Hanna har mistet jobben. Charlie ønsker at Leo skal flytte til besteforeldrene – et forslag som setter familien i en ny krise.

Episode 6: You’ll Never Walk Alone

Sesongen avsluttes med Leos konfirmasjon, der Pørni holder en gripende tale på vegne av sin søster Anne. Samtidig tar klienten Torunn en uventet og ekstrem handling, og Sigrid og Hanna må til slutt konfrontere sannheten om faren sin.