Norge innfører turistskatt for å bekjempe overturisme – Dette vet vi så langt

For å håndtere den økende turistmengden og redusere belastningen på lokalsamfunn og natur, planlegger Norge å innføre en ny turistskatt fra sommeren 2026. Ordningen gir utvalgte kommuner muligheten til å ilegge en avgift på tre prosent per overnatting, med mål om å styrke lokal økonomi og samtidig bevare landets unike natur for kommende generasjoner. Skatten kan også komme til å omfatte cruiseskip, noe som vil bidra til en mer helhetlig regulering av turistnæringen.

Dersom du vurderer å besøke Norge, finnes det mange ruter som lar deg oppleve alt fra Oslos urbane liv til de spektakulære fjordene og fjellandskapene.

Slik vil turistskatten fungere

Den foreslåtte avgiften skal legges til kostnadene for overnatting, både for hoteller og private utleieboliger som Airbnb. Kommunene får muligheten til å justere satsene etter sesong og etterspørsel. Inntektene skal øremerkes til forbedringer i turistinfrastruktur, slik at både besøkende og fastboende får bedre tjenester.

Skatten blir ikke automatisk landsdekkende. I stedet må hver enkelt kommune dokumentere at utvalgte reisemål utsettes for betydelig press, spesielt når det gjelder bruk av offentlige tjenester og lokal infrastruktur. Før avgiften kan innføres, må det også legges frem en detaljert plan i samarbeid med næringslivet om hvordan midlene skal benyttes, samt få nødvendige godkjenninger fra berørte departementer.

Et land med spektakulære opplevelser

Norge er kjent for sin dramatiske og uberørte natur – fra dype fjorder og stupbratte fjell til nordlys og historiske vikingskip. Landet er en av Europas mest populære reisedestinasjoner, takket være sin rike kulturarv og naturopplevelser i verdensklasse.

Blant høydepunktene finner man Lofoten med sine pittoreske fiskevær, Hauklandstranda med turkist vann, Fløyen med utsikt over Bergen, samt de ikoniske fjordene som Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Tromsø lokker med hvalsafari og nordlys, mens Jostedalsbreen Nasjonalpark byr på isbreer og turstier. Bergen frister med sin kystsjarm, og Stockholm – selv om det ikke ligger i Norge – er et populært stopp for museumsinteresserte som reiser i regionen.