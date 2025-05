Heidi Ruud Ellingsen løfter «Moulin Rouge! The Musical» til nye høyder

Den storslåtte musikalen Moulin Rouge! The Musical hadde nylig premiere i Oslo, men klarte i begynnelsen ikke helt å finne fotfeste. Det var først når Heidi Ruud Ellingsen entret scenen som kabaretstjernen Satine, at forestillingen virkelig tok av.

Handlingen er satt til det ikoniske underholdningslokalet Moulin Rouge i Paris, som ble verdenskjent gjennom Baz Luhrmanns film fra 2001. Nå er denne glamorøse og tragiske kjærlighetshistorien brakt til scenen – med Sondre Lerche som den unge idealistiske kunstnersjelen Christian, og Anders Baasmo i rollen som den manipulerende klubb-eieren Zidler.

Forventningene til en så kjent tittel var naturligvis høye, og produksjonen leverer en musikalsk fest uten sidestykke. Der filmen inkluderte 40 låter, rekker sceneshowet innom nærmere 75 kjente hits, alt fra Beyoncés «Single Ladies» til den ikoniske «Lady Marmalade».

En svak åpning

Til tross for dette spektakulære utvalget, er åpningsscenen overraskende nedtonet. I stedet for det visuelle og energiske kaoset fra filmen, møter publikum fire dansere som fremfører «Lady Marmalade». Det gir et antiklimaks i en sekvens som burde ha satt stemningen umiddelbart. Med så få aktører på scenen i en så viktig scene, føles starten tom og mangler den nødvendige gnisten.

Selv om tempoet er høyt og danserne er både dyktige og presise, virker koreografien tidvis for hektisk og litt aggressiv, spesielt i første akt. Det virker som om forestillingen prøver å kompensere for det manglende trykket i scenografi og regi med tempo alene.

Lerches reise

Sondre Lerche, en etablert artist med tydelig scenetilstedeværelse, var et spennende valg til rollen som Christian. Men i begynnelsen sliter han med å overbevise. Han fremstår mer som sanger enn som skuespiller og sliter med å levere dialog og bevege seg naturlig på scenen. Flere ganger kommer replikkene hans nesten før motspillerne har snakket ferdig.

I tillegg er det tydelig at han ikke er en erfaren musikalartist – dans mangler helt, og flere vokalpartier i høyden blir utfordrende for ham.

Men så skjer det noe. Når han begynner å spille mot Heidi Ruud Ellingsen, forandres hele uttrykket hans. Han finner roen i karakteren, og samspillet gir ham trygghet. Mot slutten av forestillingen er han nesten ugjenkjennelig i positiv forstand – nærværende, følelsessterk og overbevisende.

Ellingsen stjeler showet

Heidi Ruud Ellingsen er den ubestridte stjernen i denne oppsetningen. Hun løfter ikke bare sin egen rolle, men hele ensemblet. Fra øyeblikket hun entrer scenen, får forestillingen form og flyt. Hun har en imponerende evne til å gi både motstand og støtte til de hun spiller med, og det smitter over på publikum.

Ellingsen balanserer styrke og sårbarhet med stor presisjon. Hun er en kompleks karakter som tydelig fremhever sidene ved andre roller, og gir Lerche det nødvendige motspillet som får ham til å skinne.

På premieren var det ingen tvil: Heidi Ruud Ellingsen bærer denne produksjonen. Hun gir forestillingen dybde, energi og en følelsesmessig forankring som gjør inntrykk.

Konklusjon

Moulin Rouge! The Musical er en musikalsk storsatsning som sliter med starten, men som takket være Heidi Ruud Ellingsen finner sin retning og sjel. Når alt stemmer, leveres det øyeblikk som virkelig rører. Dette er et stykke som vokser i takt med skuespillerne, og som beviser at én gnistrende hovedrolle kan være nok til å gjøre hele forskjellen.