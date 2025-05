Norge planlegger ny turistskatt for å håndtere overturisme

Norge opplever en markant økning i antall besøkende, ettersom reisende søker seg til kjøligere reisemål. Nå har myndighetene justert planene sine for å innføre en turistskatt som skal bidra til å dempe de negative konsekvensene av overturisme.

Skatten reduseres til tre prosent

Næringsminister Cecilie Myrseth har bekreftet at den foreslåtte avgiften reduseres fra fem til tre prosent av prisen for en overnatting. Dette skal gi kommunene mulighet til å kreve inn skatten, men det blir valgfritt om de ønsker å ta den i bruk.

Turistskatten skal finansiere prosjekter som kommer både fastboende og besøkende til gode – for eksempel vedlikehold av turstier og installasjon av offentlige toaletter.

Gjelder alle typer overnatting

Dersom en kommune velger å innføre avgiften, vil den gjelde for alle former for overnatting – inkludert hoteller, vandrerhjem, campingplasser og korttidsutleie.

Myrseth påpeker også at kommunene kan tilpasse satsene etter sesong. – Vi har ikke helårsturisme over hele landet, men i enkelte områder er det perioder med særlig stort press og kostnader som innbyggerne må dekke, uttalte hun til NRK.

Rekordsommer i 2024

Sommeren 2024 satte nye rekorder med hele 16,7 millioner overnattinger i Norge. Det økende trykket har ført til bekymring for slitasje på natur og infrastruktur i populære områder.

Ingen fastsatt dato ennå

Det er foreløpig ikke bestemt når turistskatten vil tre i kraft, men enkelte rapporter antyder at den kan bli innført allerede sommeren 2025. Før den tid må forslaget vedtas av Stortinget – og det er ikke gitt at det går smertefritt.

Flere politiske partier har uttrykt motstand mot avgiften, og NHO Reiseliv har gått hardt ut mot forslaget.

– Vi står i en svært krevende situasjon. Å innføre turistskatt nå er rett og slett galskap, sa en talsperson fra NHO til NRK tidligere denne uken.

Kritikk mot smutthull i forslaget

Kritikere peker også på at skatten kun vil gjelde overnattingsgjester på kommersielle steder, og dermed ikke omfatter cruiseturister, dagsbesøkende eller bobilreisende som overnatter gratis på offentlige områder.

Mange av disse gruppene anses som de mest belastende for enkelte destinasjoner – spesielt i utsatte områder som Lofoten og Geirangerfjorden, hvor kapasiteten ofte sprenges i høysesong.

Debatten om turistskatten fortsetter, men ett er klart: Norge søker balansen mellom å bevare natur og lokalsamfunn – og samtidig ønske verdens turister velkommen.