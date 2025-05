Sony legger ned lojalitetsprogrammet PlayStation Stars

Sony har kunngjort at lojalitetsprogrammet PlayStation Stars gradvis vil avvikles, med en fullstendig nedleggelse planlagt til 2. november 2026. Fra og med nå vil ikke nye brukere kunne registrere seg i programmet, og eksisterende medlemmer kan kun løse inn poeng frem til den endelige sluttdatoen. Muligheten til å tjene digitale samleobjekter, poeng og oppnå høyere medlemsstatus avsluttes allerede 23. juli 2025.

PlayStations Grace Chen uttalte i en pressemelding at selskapet har lært mye av å analysere hvilke typer aktiviteter spillerne engasjerer seg mest i. «Siden lanseringen har vi evaluert hvordan spillerne våre responderer på ulike initiativ, og vi fortsetter å utvikle oss i takt med spillerpreferanser og bransjetrender,» sa Chen. «Basert på disse vurderingene har vi besluttet å omprioritere våre ressurser og avslutte den nåværende versjonen av PlayStation Stars. Vi vil likevel fortsette å analysere innsikten vi har fått og vurdere hvordan vi kan bygge videre på denne kunnskapen i fremtiden.»

Da PlayStation Stars ble lansert sent i 2022 gjennom PlayStation-appen, var målet å gi spillerne mulighet til å tjene belønninger gjennom fullføring av kampanjer og spillaktiviteter. Medlemmene kunne samle poeng, oppnå digitale troféer og vise frem samleobjektene sine i en virtuell utstillingshylle i appen. Sony beskrev tjenesten som en måte å feire spillerens ferdigheter og PlayStation-opplevelser på.

Til tross for intensjonene ble programmet møtt med lunken mottakelse. Mange brukere opplevde at belønningene i hovedsak bestod av kosmetiske samleobjekter og digitale merker. Selv om det var mulig å stige i nivå, var de faktiske fordelene begrensede. For eksempel måtte man bruke over 10 000 kroner for å oppnå nok poeng til å få et gratisspill – en sum som mange mente var urealistisk.

Sony hadde opprinnelig planer om å utvide PlayStation Stars til konsollene, men denne utvidelsen ble aldri realisert. Nå blir det klart at hele programmet gradvis fases ut. Avslutningen av PlayStation Stars markerer et skifte i Sonys strategi for brukerengasjement, og det gjenstår å se hvilke nye initiativer som vil erstatte det i fremtiden.