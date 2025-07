Store fremdrift og nye partnerskap på norsk sokkel: Utviklingsprosjekter forsterker Draugen, Brage og Fram Sør

Utvikling og utfordringer på Draugen og Brage

OKEA har nylig kommet med en omfattende oppdatering om flere sentrale prosjekter rundt Draugen- og Brage-feltene i Norskehavet. På Draugen-plattformen førte betydelig avleiring til at D2-oljeprodusenten måtte stenges ned mot slutten av fjoråret. Tiltak for å gjenopprette produksjonen har hittil ikke vært vellykkede, og brønnen forblir stengt mens nye undersøkelser pågår.

Samtidig har partnerne godkjent boring av en ny produsentbrønn, Garn West South. En rigg er allerede kontrahert for dette programmet, som skal iverksettes etter ferdigstillelse av Bestla-utbyggingen på Brage. På Brage er også en ny brønn i Sognefjord East satt i drift, og nye brønner skal igangsettes i Talisker-området tidlig neste år. Installasjon av Bestla-bunnrammen og tilknyttet innløpsplattform ble ferdigstilt i mai, og forberedelser til rørtrekking på dekket fortsetter mot planlagt oppstart første halvår 2026.

I andre kvartal tok OKEA over operatøransvaret for PL 1113 sørvest for Draugen, som omfatter et potensielt nytt tilknytningsprosjekt, AiSuma, hvor DNO også er partner. I tillegg ble det nylig avsluttet beskyttelsesarbeid på den nye sjøkabelen fra land til Draugen-plattformen.

Stabil produksjon og tekniske utfordringer på Gjøa

På Gjøa-huben i Nordsjøen, operert av Vår Energi, har vanntilførselssystemet til Nova-satellitten oppnådd optimale nivåer og bidratt til stabil produksjon. Likevel er feltet fortsatt preget av økt vanninnhold og komplekse reservoarforhold, noe som byr på utfordringer.

Store nye kontrakter og samarbeid på Fram Sør

Et annet viktig steg for norsk offshoreindustri er den nye, store kontrakten mellom Subsea7 og Equinor om Fram Sør-utbyggingen, like nord for Troll C-plattformen. Prosjektet omfatter totalleveranse av prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av undervannsstrukturer og rørledninger, inkludert 53 kilometer produksjons-, gassløft- og vanninjeksjonslinjer. Installasjonen av kontrollkabler er også en del av avtalen. Installasjonsarbeidene til havs er planlagt for årene 2026 til 2028, og prosjektet vil kobles til eksisterende Fram- og Troll C-infrastruktur.

– Denne tildelingen bygger videre på vårt gode samarbeid med Equinor og gir oss mulighet til å optimalisere løsninger fra tidlig fase i feltutviklingen. Vi ser frem til å levere Fram Sør-prosjektet sikkert og effektivt, sier Erik Femsteinevik, visepresident for Subsea7 Norge.