Rask og Smakfull Ertepuré for Alle

Ertepuré laget på frosne erter er en favoritt på mange norske kjøkken, og det er lett å forstå hvorfor. Dette tilbehøret er enkelt å lage, tar minimalt med tid, og passer til både hverdagsmiddager og festlige anledninger. Lise Finckenhagen fremhever hvor genialt det er å bruke frosne erter, noe som gir en frisk og god smak, samtidig som det er praktisk året rundt.

Enkel og Rask Oppskrift

For å lage denne enkle ertepuréen trenger du bare noen få ingredienser:

400 gram frosne erter

50 gram smør

Salt og nykvernet pepper etter smak

Fremgangsmåte

Start med å koke opp ertene i en gryte med litt vann og en god klype salt. La ertene koke til de er gjennomvarme, gjerne et par minutter – de skal beholde den fine, grønne fargen. Når ertene er klare, hell av vannet.

Ha deretter ertene over i en foodprosessor eller bruk en stavmikser direkte i kjelen. Tilsett smøret mens du mikser, og kjør alt sammen til en grov puré. Ønsker du en enda jevnere konsistens, kan du mikse litt lenger, men det er også godt med litt tekstur.

Når puréen er ferdig, smaker du til med mer salt og litt nykvernet pepper. Sett gryten tilbake på svak varme for å holde puréen varm frem til servering.

Perfekt Tilbehør til Mange Retter

Denne ertepuréen er et allsidig tilbehør som passer godt til både fisk og kjøtt, eller som en del av et vegetarmåltid. Den friske smaken fra ertene og det runde smøret gjør at den blir likt av både store og små. I tillegg er det en smart måte å få inn litt ekstra grønnsaker på middagsbordet.

Tips til Variasjon

Du kan enkelt variere smaken ved å tilsette litt sitronsaft, friske urter som mynte eller persille, eller et lite hvitløksfedd for en ekstra piff. Ertepuréen kan også brukes som pålegg eller som fyll i wraps.

Med denne oppskriften har du alltid et raskt og smakfullt tilbehør klart på få minutter, laget av enkle ingredienser som de fleste allerede har i fryseren.