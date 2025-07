Equinor sentral aktør i nye utviklingsprosjekter og utfordringer

Subsea7 sikrer kontrakter med Equinor i Norge og Egypt

Subsea7 har nylig mottatt en betydelig kontrakt fra Equinor for arbeidet med Fram Sør-utbyggingen utenfor kysten av Norge. Oppdraget inkluderer prosjektering, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) av undervannsstrukturer og rørledninger, med totalt 53 kilometer produksjons-, gassløfte- og vanninjeksjonslinjer, samt montering av kontrollkabler og tilhørende infrastruktur.

Kontrakten er betegnet som “stor”, noe som for Subsea7 tilsvarer en verdi mellom 300 og 500 millioner dollar. Oppstarten for prosjektledelse og ingeniørarbeid skjer umiddelbart i Subsea7s kontorer i Norge og Storbritannia, mens installasjonsarbeidet offshore er planlagt mellom 2026 og 2028. Utbyggingsområdet Fram Sør ligger rundt 10 til 30 kilometer nord for Equinors Troll C-plattform, omtrent 70 kilometer nordvest for Bergen. Prosjektet skal kobles til den eksisterende infrastrukturen til Fram og Troll C.

Erik Femsteinevik, viseadministrerende direktør i Subsea7 Norge, understreker at denne tildelingen bygger videre på det langvarige samarbeidet med Equinor. Han trekker frem at selskapet, gjennom tidlig involvering i prosjekteringen, har bidratt til å optimalisere løsninger og styrke beslutningsgrunnlaget for investering.

Tidligere denne måneden kunngjorde Subsea7 også en ny kontrakt utenfor Egypt, der de skal stå for prosjektering, anskaffelse og installasjon av fleksible rørledninger og kontrollkabler. Denne kontrakten har en verdi anslått til mellom 50 og 150 millioner dollar.

Equinor rammes av milliardtap på vindkraftprosjekt i USA

Samtidig opplever Equinor betydelige økonomiske utfordringer i USA. Det norske energiselskapet meldte onsdag at deres store havvindprosjekt, Empire Wind, utenfor New York, har falt med nesten én milliard dollar i verdi. Årsaken er regulatoriske endringer og økte tollsatser som påvirker prosjektets økonomi.

Konsernsjef Anders Opedal opplyser at Equinors driftsresultat er redusert med 955 millioner dollar som følge av verdiforringelsen, hovedsakelig relatert til Empire Wind 1 og South Brooklyn Marine Terminal. Prosjektet ble midlertidig stanset av amerikanske myndigheter i april, men arbeidet har nå gjenopptatt etter at beslutningen om blokkering ble omgjort i mai.

Opedal forklarer at antakelser om at flere vindparker ville bruke de nye havneanleggene nå er mindre relevante under dagens rammevilkår. Videre peker han på at skjerpede tollsatser på stål, innført av president Donald Trumps administrasjon, har bidratt til de økte kostnadene. Likevel understreker Equinor at Empire Wind 1 fremdeles regnes som et lønnsomt prosjekt.

Utfordringer i energimarkedet påvirker Equinors resultater

Den store nedskrivningen preget Equinors regnskap for andre kvartal, hvor nettoresultatet falt med 30 prosent sammenlignet med året før, ned til 1,3 milliarder dollar. Resultatene ble også påvirket av lavere oljepriser, som ikke klarte å veie opp for økte priser på naturgass og produksjonsvekst, som nå nærmer seg 2,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Konklusjon: Equinor fortsetter å prege energisektoren

På tross av motvind internasjonalt markerer Equinor seg fortsatt som en sentral aktør både hjemme og ute, med solide samarbeid innen olje og gass samt satsing på fornybar energi. Samtidig illustrerer de siste hendelsene hvor avhengig energibransjen er av regulatoriske rammevilkår og globale markedsendringer.