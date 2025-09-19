Norge styrker sin satellittkapasitet for maritim overvåkning

Space Norway har inngått et samarbeid med britiske Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) om å utvikle en ny radarsatellitt for maritim overvåkning. Dette er den første satellitten i det som kan bli en større konstellasjon, og prosjektet markerer et viktig skritt for norsk romvirksomhet.

Overvåkning av Nord-Atlanteren

Satellitten, som veier 400 kilo, skal utstyres med en C-bånd syntetisk apertur-radar (SAR) som er spesielt optimalisert for å samle inn data over store havområder. Hovedfokuset vil være å overvåke den strategisk viktige Nord-Atlanteren. Oppskytingen er planlagt tidlig i 2027 med en «rideshare»-rakett fra SpaceX.

«Nord-Atlanteren har mye energiinfrastruktur, fiskeri og undervannskabler som i dag er lite eller dårlig overvåket,» uttalte Alex da Silva Curiel, leder for internasjonal virksomhet i SSTL, under World Space Business Week. «Dette systemet vil gi den nødvendige sikkerheten og overvåke hele Nord-Atlanteren på daglig basis.»

Arbeidsdelingen i prosjektet er klar: SSTL bygger selve satellittplattformen, mens Space Norway leverer nyttelasten og skal stå for driften av satellitten.

Avansert teknologi og fremtidsplaner

Den nye satellitten beskrives som unik fordi den kan samle inn høyoppløselige radarbilder over et svært bredt område. Dette gjør det mulig å effektivt spore skip, spesielt når dataene kombineres med signaler fra en innebygd sensor for automatisk identifikasjonssystem (AIS).

«Når den er operativ, vil satellitten tilby en unik kapasitet for overvåkning av store områder i sanntid og med høy oppløsning. Vi ser frem til å tilby denne tjenesten til det globale markedet,» sier Marte Kalveland, direktør for jordobservasjon og innovasjon i Space Norway.

Hun bekrefter at den første kunden er det norske Forsvaret, men at det vil være tilgjengelig kapasitet for andre kunder som ønsker å overvåke andre regioner i verden. Satellitten er den første i en planlagt konstellasjon på seks satellitter, som vil kunne gi overvåkning av Nord-Atlanteren med bare noen timers mellomrom.

Et kosmisk skue: Stjernetåken NGC 6914

Samtidig som Norges teknologiske fokus rettes mot jorden, fortsetter verdensrommet å fascinere med sine fjerne underverker. Et godt eksempel er det fargerike kosmiske landskapet rundt NGC 6914, et kompleks av stjernetåker som ligger rundt 6000 lysår unna i stjernebildet Svanen.

Bildet er en studie i kontraster, fylt med stjerner, støv og glødende gass. Mørke, interstellare støvskyer danner silhuetter mot et bakteppe av rødlige hydrogentåker (emisjonståker) og støvete blå refleksjonståker. Den karakteristiske røde gløden oppstår når ultrafiolett stråling fra massive, unge stjerner i den nærliggende Cygnus OB2-assosiasjonen ioniserer hydrogenatomer. Det blå lyset er stjernelys fra de samme stjernene som reflekteres av støvskyer. Det teleskopiske utsnittet er over én grad bredt, noe som på denne avstanden tilsvarer et område på rundt 100 lysår.