Norges lakseproblemer: Fra trussel til mulighet

Pukkellaksen sprer seg langs kysten

Norske elver i nord står overfor en ny utfordring: et stort innrykk av pukkellaks. Denne stillehavslaksen ble introdusert i Russland for flere tiår siden og har nå spredt seg i et så dramatisk omfang, særlig i Finnmark og Troms, at den vekker stor bekymring blant forskere og myndigheter. Nye data viser imidlertid at det kan være en bedre måte å håndtere problemet på.

Jakt på laksen i havet

Den offisielle norske politikken for å kontrollere pukkellaksen har i hovedsak vært å fange den i ferskvann for å beskytte vill atlantisk laks, sjøørret og røye. Forskning finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) peker nå mot en mer proaktiv og potensielt lønnsom løsning: målrettet fangst i havet. Gjennom forsøk i Finnmark og Nord-Troms ble det testet ulike garn- og notmetoder som viste lovende resultater.

Gode nyheter for kystfiskerne

De første resultatene fra forsøkene er positive. Fangsten har vært av høy kvalitet, med lite bifangst av andre arter. Redskapene har også vist seg å være effektive, og det er utviklet metoder for å slippe ut uønsket fisk med lav dødelighet. Med forbud mot garnfiske etter atlantisk laks, kan fangst av pukkellaks i havet gi en ny og viktig inntektskilde for kystfiskerne. Laksen fanges før den når elvene og skader økosystemene, og kvaliteten bevares bedre for kommersiell bruk. Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til disse forsøkene for å undersøke om en miljøtrussel kan bli en ny eksportmulighet.

Behov for nye regler

For å kunne utnytte dette potensialet, må regelverket tilpasses. Dagens lover tillater ikke omfattende marin fangst av pukkellaks. En vellykket implementering krever en samordnet strategi basert på forskning, der både fiskeri- og miljømyndighetene jobber sammen.

Prisene på norsk laks faller

Samtidig har prisene på norsk laks falt til sitt laveste nivå på nesten tre år. Dette presser marginene for produsentene og har ført til en debatt om hvorvidt de bør inngå langsiktige kontrakter for å sikre inntektene. I forrige uke var snittprisen for fersk lakseeksport 60,58 kroner per kilo, ifølge Statistisk sentralbyrå, et nivå man ikke har sett siden november 2021. Prisene fra produsent ligger nærmere 50 kroner per kilo, noe som ifølge mange i bransjen gir liten fortjeneste.

Tiaminmangel hos stillehavslaksen

Langs stillehavskysten spiller laksen en viktig rolle i økosystemet. Forskere fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har funnet at stillhavslaksen står overfor mange utfordringer, blant annet et nytt problem: mangel på tiamin (vitamin B1). Tiamin er avgjørende for fiskens helse, og mangel kan føre til unormal adferd og høy dødelighet. Forskere oppdaget dette i 2020 da klekkerier rapporterte om syke fisker. De fant ut at tiamintilskudd kunne kurere sykdommen. Eksperimenter der hunnfisker fikk tiamininjeksjoner, viste at dødeligheten blant yngelen deres ble kraftig redusert. Forskere mistenker at årsaken er et kosthold bestående nesten utelukkende av ansjos.