Uvær i fjellet og på kysten: Snø på Dovrefjell og ruteendring for cruiseskip

Høstværet skaper utfordringer både til fjells og til sjøs. Natt til mandag falt den første snøen på Dovrefjell, noe som fører til vanskelige kjøreforhold. Samtidig har kraftig uvær i Nord-Norge tvunget cruiseskipet AIDAbella til å endre sin seilingsrute.

Vinterlig føre på Dovrefjell

I løpet av natten har det falt snø på strekningen mellom Oppdal og Dombås over Dovrefjell. Selv om snøen ikke har lagt seg på selve veibanen, melder Vegtrafikksentralen at det stedvis kan være glatt. Det er ventet mer snøfall i løpet av mandagen, med en snøgrense som kan synke ned mot 900 meter.

Nattens vær var også preget av kraftig regn. Vegtrafikksentralen advarer derfor om store vannmengder i veibanen, noe som medfører betydelig fare for vannplaning. Bilister oppfordres til å kjøre spesielt forsiktig og tilpasse farten etter forholdene.

Storm tvang AIDAbella til Narvik

Cruiseskipet AIDAbella, som for tiden seiler ruten «Høstlige nordlys fra Kiel», har måttet gjøre endringer i sin planlagte reiserute i Nord-Norge på grunn av været. Et kraftig uvær med sterk vind gjorde det umulig å anløpe Bodø som planlagt mandag. Skipet har derfor måttet søke alternativ havn i Narvik, hvor vindforholdene er roligere og havnen ligger mer i le.

Avgjørelsen om å kansellere anløpet i Bodø ble tatt allerede søndag, basert på værprognosene. Kapteinen og mannskapet på broen prioriterer alltid sikkerheten til passasjerer og mannskap, og en sikker innseiling til den opprinnelige havnen kunne ikke garanteres. Passasjerene om bord ble umiddelbart informert om endringen og at Narvik ville være den nye destinasjonen for dagen.

Ved å handle proaktivt unngikk rederiet å måtte kansellere landgangen helt. Etter avgangen fra Tromsø søndag, satte skipet kurs direkte mot Narvik, en by med rundt 22 000 innbyggere nord for polarsirkelen. Skipet la til kai mandag morgen rundt klokken 09:30. Etter planen skal AIDAbella fortsette sin ferd sørover mot Brønnøysund senere på kvelden.

Som en følge av ruteendringen har alle bestilte AIDA-utflukter i Bodø blitt kansellert, og passasjerene vil få beløpet refundert. Det arbeides med å sette sammen et begrenset utfluktsprogram i Narvik slik at gjestene likevel får en mulighet til å oppleve den nye anløpshavnen.