Fyldigere risboller med perfekt sjokoladesmak

Har du lyst på risboller som smelter i munnen og smaker mer enn vanlig? Hemmeligheten ligger i en liten, men genial vri: bytt ut noe av delfiafettet med ekte meierismør. Resultatet er en rikere, mykere konsistens og en dypere sjokoladesmak. Denne varianten kan fort bli din nye favoritt – og kanskje den eneste du vil bruke fremover.

Enkle ingredienser – stort resultat

For å lage disse risbollene trenger du følgende:

150 g delfiafett

100 g meierismør

100 g mørk kokesjokolade, grovhakket

100 g melkesjokolade, grovhakket

2 egg

2 dl sukker

3 ss sterk kaffe

120 g puffet ris

Ca. ¼ ts maldonsalt (valgfritt)

2 dråper romessens (valgfritt)

Denne oppskriften kombinerer klassiske ingredienser med et par justeringer som gjør hele forskjellen.

Fremgangsmåte

Start med å smelte delfiafett og smør sammen i en kjele over middels varme. Ta kjelen av platen når alt er smeltet, og tilsett sjokoladen. Rør til sjokoladen er helt oppløst og massen er jevn. Bland deretter inn kaffen og eventuelt maldonsalt.

La blandingen avkjøles litt – den skal være lunken, men ikke varm, når du blander den med eggedosisen.

Pisk egg og sukker til en luftig eggedosis. Vend forsiktig inn sjokoladeblandingen. Dersom du liker en anelse romsmak, kan du tilsette et par dråper romessens nå. Dette er helt valgfritt og kan sløyfes for en mer klassisk smak.

Bruk en slikkepott til å blande inn den puffede risen. Ikke overdriv mengden ris – det kan gjøre bollene tørre. En forsiktig hånd gir best resultat.

Form små boller ved hjelp av to spiseskjeer, og legg dem på et bakepapirkledd brett. Alternativt kan du bruke muffinsformer eller bre hele massen utover og kutte i biter etter at den har stivnet. La bollene sette seg helt før du legger dem i en tett kakeboks.

Gode tips til variasjon

For en ekstra intens sjokoladesmak kan du bytte ut melkesjokoladen med mer mørk sjokolade. Det gir en kraftigere smak og passer godt for dem som liker det litt mer bittert.

Oppskriften er fleksibel. Hvis du foretrekker den klassiske varianten, kan du droppe smøret og bruke 250 gram delfiafett totalt. Men mange mener at kombinasjonen av smør og delfiafett gir en overlegen smak og konsistens.

Holdbarhet og oppbevaring

Risbollene holder seg i kjøleskap i opptil to uker og enda lenger i fryseren – opptil flere måneder. Dermed kan du lage dem i god tid før bursdager, høytider eller bare for å ha noe godt liggende.

Med denne oppskriften får du ikke bare smakfulle risboller – du får en sikker vinner som passer til både hverdag og fest. Prøv én gang, og du vil trolig aldri gå tilbake til din gamle metode.