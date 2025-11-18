Langpannekakens verden: En norsk klassiker mot en amerikansk retro-drøm

Langpannekaker er en favoritt i mange hjem, praktiske som de er til selskaper, dugnader eller bare som en søt avslutning på uken. De er ofte relativt enkle å lage og gir mange porsjoner. I dag ser vi nærmere på to vidt forskjellige, men likevel populære, varianter: en tradisjonell og saftig norsk krydderkake, og en nostalgisk amerikansk sitronkake som nylig har fått en renessanse på internett.

Den norske favoritten: Saftig krydderkake

Dette er en klassiker mange har et forhold til. Denne oppskriften gir en spesielt saftig krydderkake som bakes i en stor langpanne. En av dens store fordeler er at den egner seg ypperlig til frysing. Deler du den opp i passelige stykker og fryser ned, har du en nydelig kake klar på bare 30 minutter dersom du får uventet besøk.

Ingredienser til kaken

250 g smør

4 ts kanel

2 ts vaniljesukker

1 ts nellik

2 ts kardemomme

650 g sukker

4 egg

1 liter kulturmelk

3 ts natron

800 g hvetemel

Ingredienser til kremostglasur

150 g smør, romtemperert

5 dl melis

2 ss vaniljesukker

200 g kremost

Slik lager du krydderkaken

Start med å smelte smøret på middels varme i en kjele. Når alt smøret er smeltet, tar du kjelen av varmen og rører inn vaniljesukker, kanel, kardemomme og nellik.

I en egen bolle rører du sammen egg og sukker. Det er ikke nødvendig å piske til full eggedosis, men rør godt til sukkeret er delvis oppløst. Deretter rører du inn kulturmelken og den avkjølte smørblandingen.

Bland hvetemel og natron i en separat bolle før du vender dette inn i resten av røren. Rør akkurat nok til at røren er jevn og uten klumper. Fordel røren i en bakepapirkledd langpanne, som bør være cirka 30×40 cm.

Stek kaken på nest nederste rille i ovnen på 180 grader over- og undervarme. Steketiden er cirka 35 minutter. Det er viktig å avkjøle kaken helt i formen før du begynner på glasuren.

For å lage kremostglasuren, pisk romtemperert smør lyst og luftig sammen med melis og vaniljesukker. Tilsett kremosten og visp forsiktig til alt er jevnt blandet. Her er et viktig tips: Ikke rør for mye etter at kremosten er tilsatt, da kan glasuren fort bli for flytende. Fordel til slutt glasuren jevnt over den kalde kaken.

Amerikansk nostalgi: Lemony Dream Omaha Cake

Verden er full av unike kaker, og en som nylig har fanget manges oppmerksomhet, er den nostalgiske «Omaha-kaken». Oppskriftsutvikler Kara Barrett har laget sin versjon, en «Lemony Dream Omaha Cake», som hun beskriver som en hybrid mellom pai og kake.

Denne gammeldagse kaken har fått et oppsving på internett, kanskje fordi mange finner trøst i dens enkelhet. I bunn og grunn er det en type formkake med et lag paifyll på boks i midten. Mens mange eldre oppskrifter bruker kirsebær- eller blåbærfyll, velger Barrett sitron, noe som gir et friskt og syrlig preg til den ellers tette kaken.

Barrett selv sier at kaken er «akkurat slik du ville forventet å få servert hjemme hos noens bestemor, men på den aller beste måten.» Hun beskriver en tett og hjemmekoselig kake uten fiksfakseri, men med mye ekte smak.

Ingredienser til Omaha-kaken

1 kopp granulert sukker

2 sitroner (både skall og saft)

1 kopp melis

2 kopper hvetemel

4 egg

1 kopp olivenolje (juster mengden om nødvendig)

½ ts salt

1 ts bakepulver

1 boks sitronpaifyll

Valgfritt

Turbinado-sukker (eller annet grovt sukker) til å strø på toppen

Slik lager du sitronkaken

Først lager du klart sitronsukkeret. Ha det granulerte sukkeret i en middels bolle og riv skallet fra begge sitronene oppi. Bruk hendene til å massere skallet godt inn i sukkeret til alt er grundig blandet.

Deretter forbereder du glasuren. Press saften fra sitronene over i melisen. Fjern eventuelle steiner, men litt fruktkjøtt gjør ingenting. Pisk dette sammen til du har en jevn glasur med en konsistens som kan helles.

Forvarm stekeovnen til 175 grader Celsius (350 F).

I en stor miksebolle kombinerer du hvetemel, egg, olivenolje, salt og bakepulver. Rør til alt er godt blandet. Ifølge Barrett er røren utrolig tykk, men hun påpeker at den steker opp perfekt. Om nødvendig kan du tilsette litt mer olivenolje for å få en noe tynnere røre.

Smør en form på 9×13 tommer (omtrent 23×33 cm). Fordel halvparten av den tykke røren i et jevnt lag i bunnen. Åpne boksen med sitronpaifyll og spre dette jevnt over røre-laget.

Ta resten av kakerøren og dekk paifyllet. Bruk en slikkepott til å glatte toppen så jevnt som mulig. Om du ønsker, kan du strø et lag med turbinado-sukker over kaken før steking for en lett knasende overflate.

Stek kaken i 30 minutter. Mens kaken fortsatt er varm, heller du sitronglasuren over og bruker en slikkepott til å fordele den. La kaken avkjøles i minst 30 minutter før du skjærer i den og serverer.