Unik vikinggrav og eldgammel reinsfelle funnet i Norge

Nylig har flere oppsiktsvekkende arkeologiske funn i Norge gitt ny innsikt i landets forhistorie. I Trøndelag har arkeologer avdekket en sjelden, velbevart kvinnegrav fra vikingtiden som inneholdt et mystisk ritual. Samtidig har smeltende is i fjellet i Vest-Norge frigitt en 1500 år gammel reinsfelle og andre gjenstander som vanligvis går tapt for ettertiden.

En gåtefull vikinggrav i Bjugn

Det hele startet da metallsøker Roy Søreng gjorde funn på et jorde ved Val i Bjugn, et landbruksområde i Trøndelag. Han varslet umiddelbart fagfolk ved NTNU Vitenskapsmuseet og Trøndelag fylkeskommune, som igangsatte en oppfølgingsundersøkelse.

Utgravningen avdekket en grav fra 800-tallet. Forskerne mener den tilhørte en kvinne som bodde på en lokal gård. «Graven inneholder det vi tror er en kvinne, gravlagt med typiske vikingtidsklær og smykker fra 800-tallet,» forklarer senioringeniør Raymond Sauvage ved museets Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Han utdyper at dette tyder på at hun var en fri og sannsynligvis gift kvinne, kanskje husfruen på gården.

Kamskjell-mysteriet

Blant gjenstandene var to ovale skålspenner, som ble brukt til å feste stroppene på en selekjole, samt en liten ringnål som sikret halslinningen på en underkjole. Dette er typiske funn i kvinnegraver fra skandinavisk vikingtid.

Det mest uvanlige var imidlertid det som ble funnet ved den avdødes munn. «Det mest slående er to kamskjell plassert ved munnen. Dette er en praksis vi ikke kjenner til fra førkristne graver i Norge,» sier Sauvage, som også er prosjektleder. Hvilken symbolikk som ligger bak dette ritualet, er foreløpig et mysterium.

En sjelden bevaringstilstand

På grunn av funnets kvalitet og skjørhet, ga Riksantikvaren midler til en såkalt sikringsutgravning. Dette tillot arkeologene å registrere graven i detalj. Både skjelettrestene og gjenstandene var i uvanlig god stand.

«Dette er et utrolig spennende funn,» sier riksantikvar Hanna Geiran. «Det er svært uvanlig å ha et så godt bevart skjelett i gamle graver, og dette funnet har stor kulturminneverdi og kunnskapspotensial.» Geiran berømmet også både grunneieren og finneren for å ha muliggjort at man nå kan lære mer om en fascinerende periode i vår felles historie. Videre analyser ved NTNU Vitenskapsmuseet vil forhåpentligvis gi svar på kvinnens opprinnelse, helse og betydningen av det uvanlige gravritualet.

Funn fra isen i Aurlandsfjellet

Samtidig som vikinggraven i Trøndelag undersøkes, har smeltende is i et helt annet landskap avslørt enda eldre hemmeligheter. Live Science rapporterer at en 1500 år gammel reinsfelle og flere uvanlige treobjekter er funnet i Aurlandsfjellet i Vest-Norge, i over 1400 meters høyde.

«Dette er gjenstander vi aldri ville funnet i vanlige utgravninger,» uttalte Leif Inge Åstveit ved Universitetsmuseet i Bergen. Blant funnene er en furuåre og en økseformet klesnål laget av gevir. Isen har bevart organisk materiale som ellers ville råtnet bort.

Jakt og ubesvarte spørsmål

Selve reinsfellen var en kompleks struktur, bygget av hundrevis av grener plassert i to trebarrierer for å lede dyrene. Reinsdyrgevir med tydelige kuttmerker ble funnet nær strukturen, noe som tyder på at dyrene ble bearbeidet på stedet. Jernspyd, trepiler og beinrester funnet i området bekrefter at dette var en aktiv jaktplass.

Det mest gåtefulle funnet i denne høytliggende jaktstasjonen er imidlertid den intrikat utskårne treåren. Hvorfor en åre befant seg så høyt til fjells, er foreløpig et ubesvart spørsmål for forskerne.