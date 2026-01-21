Sony LinkBuds Clip: Japansk innovasjon med klipsdesign og benledningsteknologi

Sony lanserer en ny type hodetelefoner

Sony utvider sitt sortiment av åpne hodetelefoner med lanseringen av LinkBuds Clip – et nytt konsept med klipsfeste, som gir brukeren en ny måte å lytte på uten å stenge ute omgivelsene. Etter å ha testet modellen på forhånd i Berlin, er førsteinntrykket blandet, men teknologien og designet vekker interesse.

Open-Ear-modeller har blitt stadig mer populære – særlig blant dem som ønsker å være oppmerksomme på omgivelsene, enten de jobber på kontor, beveger seg i trafikken eller tar en spasertur. I motsetning til tradisjonelle in-ear-hodetelefoner, forsegler ikke disse ørene, men lar miljølyder slippe til.

Klipsdesign og justerbar passform

Etter debutmodellen LinkBuds Open i 2024, har Sony nå videreutviklet konseptet med LinkBuds Clip. Her festes enhetene på utsiden av øret med et fleksibelt klips. Dette designet har vi tidligere sett hos blant andre Huawei og JBL, men passformen har ofte vært en utfordring – avhengig av øreformen til brukeren.

Sony forsøker å løse dette med utskiftbare passformputer, som gir bedre støtte og komfort. I vår første prøving opplevde vi at hodetelefonene satt overraskende godt på plass.

Benledning og AI for klarere samtaler

En av de mest unike egenskapene ved LinkBuds Clip er bruken av en benledning-sensor. I stedet for å stole utelukkende på mikrofoner, registrerer hodetelefonene vibrasjonene i hodeskallen for å isolere brukerens stemme fra bakgrunnsstøy. Kombinert med to mikrofoner og kunstig intelligens, gir dette en forbedret samtalekvalitet – spesielt i støyende omgivelser.

Det er viktig å merke seg at lyden ikke overføres via benledning, som hos rene benledningshodesett, men via små høyttalere som er plassert foran øregangen.

Tre lydmoduser – uten aktiv støydemping

Som mange andre Open-Ear-hodetelefoner har også LinkBuds Clip sine begrensninger. De tilbyr ikke aktiv støydemping (ANC), noe som gjør dem mindre egnet i svært bråkete omgivelser som tog eller fly. Sony har likevel inkludert tre forhåndsinnstilte lytte-moduser:

Standard : Grunninnstilling med balansert lyd.

Voice Boost : Forsterker stemmer, nyttig ved lytting til podkaster og lydbøker i støyende miljøer.

Sound Leakage Reduction: Reduserer lydlekkasje, slik at omgivelsene hører mindre – ideelt for stille steder som biblioteker.

Funksjonene skal bidra til at innholdet forblir tydelig for brukeren, uten å forstyrre andre.

Design som tar hensyn til komfort og lufting

Hodetelefonene festes utenpå øret, og selve høyttalerenheten svever foran ørekanalen. Dette gir naturlig ventilasjon og eliminerer trykkfølelse i øregangen. For å unngå ubehag ved lengre bruk, er hoveddelen bak øret laget for fleksibilitet, og ulike passformputer følger med i pakken.

Batteritid og motstandsdyktighet

Sony lover opptil 37 timers total batteritid sammen med ladeetuiet. Med bare tre minutters lading skal man få én times ekstra spilletid. Hodetelefonene har IPX4-sertifisering, som betyr at de tåler både svette og lett regn.

Lanseres i januar – konkurransen tilspisser seg

LinkBuds Clip blir tilgjengelig i løpet av januar til en veiledende pris på 199,99 euro. De kommer i fire farger: Greige (en blanding av grå og beige), svart, lavendel og grønn. Med dette plasserer Sony seg direkte i konkurranse med Huawei FreeClip 2, som har samme prisnivå. Mer prisvennlige alternativer finnes blant annet fra Anker (Soundcore AeroClip) og EarFun (Clip).

Foreløpig vurdering – potensial med forbehold

Sony markedsfører LinkBuds Clip som kompromissløse på lydkvalitet, men vår første test avslørte svakheter i bassområdet – en kjent utfordring for åpne hodetelefoner. Et endelig kvalitetsstempel må vente til fullstendig test er gjennomført.

Uansett viser lanseringen at Sony tar Clip-On-trenden på alvor og prøver å kombinere innovasjon, komfort og teknologi for en ny type lytteopplevelse. Om produktet lykkes fullt ut, vil bli klart når de havner i hendene – og på ørene – til forbrukerne.